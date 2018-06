Nadia e Rosalba: ecco il laboratorio del gusto dei loro sogni

“Stile Savonese” è la rubrica di moda, bellezza e lifestyle di IVG, a cura di Maria Gramaglia. Ogni settimana una passeggiata tra le vetrine dei negozi della nostra provincia, a caccia di novità: un “viaggio” tra le tendenze savonesi a livello di moda, bellezza o arredamento, ma anche tra proposte come gite, corsi o spettacoli a teatro.

Chi segue la mia rubrica lo sa: cerco il bello in ogni cosa. Nella vita, nel mondo, nelle relazioni, semplicemente nelle cose.

Il mio lavoro mi porta a spasso per il savonese e mi dà l’opportunità di conoscere e parlare con persone che mi entrano nell’anima per la loro bellezza interiore e per come hanno fatto un uso creativo delle loro abilità e passioni. Persone con una tale forza e una tale lungimiranza, da rappresentare per me grandi esempi da seguire. Persone che hanno trasformato difficoltà in opportunità o che hanno semplicemente avuto l’intuizione di vedere in una piccola cosa un grande futuro.

Ci sono piccole realtà imprenditoriali che meritano di essere raccontate, anche per il momento storico che viviamo. Insomma, diciamolo: a volte non tutto è proprio bello! Eppure, spostando il punto di vista, cambia la prospettiva ed è così che si possono capovolgere situazioni che viste con un’altra luce possono sembrare completamente diverse.

In questi anni così complicati, che hanno portato a un profondo cambiamento sociale, a cui forse dobbiamo ancora abituarci, tutto ha acquisito un valore diverso rispetto al passato. Nel mondo del lavoro, ad esempio, il “posto fisso” forse non esiste più e forse non è più così appetibile, perché c’è un mondo da scoprire ed è bello aprirsi a nuove esperienze professionali e di vita.

Vorrei parlarvi di donne savonesi e coraggiose, che hanno lasciato certezze mettendosi in gioco in prima persona. Donne che hanno una bellezza interiore tale che ha permesso loro di coltivare per lungo tempo un sogno e l’hanno alimentato negli anni, con costanza e la ferma convinzione che prima o poi sarebbe arrivato il momento giusto per aprire quel cassetto e farlo diventare finalmente realtà.

E le opportunità poche volte vengono a bussarti alla porta. Bisogna inseguirle instancabilmente, dandosi da fare per cercare il bello come stile di vita.

Così donne intraprendenti come Nadia e Rosalba hanno dato una svolta alla loro vita, realizzando il loro sogno.

Nadia e Rosalba, dopo tanti anni di lavoro in ufficio, sono riuscite ad aprire un laboratorio del gusto a Loano, inaugurato il 31 maggio.

Nadia ha iniziato a stare ai fornelli per hobby già da quando era piccola con la nonna e la mamma, imparando presto a preparare manicaretti gustosissimi; Rosalba, con un’autentica passione per i dolci, riesce a realizzare torte, dolcini e cupcake che sembrano opere d’arte. Tradizione, avanguardia e tanta creatività si sposano in questa attività, dove la miglior cucina tipica salata si affianca a torte e dolcetti straordinariamente buoni e belli. La filosofia di Nadia e Rosalba è fondata sull’utilizzo di materie prime di altissima qualità, impiego di farine particolari e più salutari, sulla flessibilità negli orari per dare un servizio realmente utile ai clienti, nella modalità di ordinazione e sull’attenzione all’estetica delle cose.

Questo laboratorio del gusto è molto moderno e super social, infatti pubblica regolarmente le proposte del giorno attraverso post e stories sui profili Facebook e Instagram, …. E i profili social, a loro volta, sono gestiti da un’altra donna incredibilmente tosta …. ma questa è un’altra bellissima storia ….

