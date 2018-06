Savona. Il Comitato di Gestione della ADSP del Mar Ligure Occidentale, riunitosi oggi, si è espresso favorevolmente al rilascio della concessione demaniale temporanea per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2018 alla società Mondo Marine Spa, così come richiesto dai curatori fallimentari del Tribunale di Savona.

Tale titolo viene rilasciato nelle more dell’individuazione del soggetto cui assegnare, mediante procedura pubblica in corso di espletamento, la concessione pluriennale per la gestione del cantiere nautico di Savona.

In questa fase transitoria verrà consentito il mantenimento l’attività imprenditoriale e il proficuo utilizzo dell’area demaniale nonché il mantenimento dell’occupazione del cantiere.

Quanto deliberato dalla Port Authority ligure è una risposta alle richieste avanzate dai sindacati, che avevano proprio invocato l’intervento dell’Autorità di Sistema. La proroga della concessione fino alla fine dell’anno è un primo aspetto positivo nella lunga vertenza che sta interessando i cantieri navali savonesi.

Il 30 giugno, infatti, erano in scadenza i termini dell’affitto di ramo d’azienda alla Palumbo Superyacht. La proroga della concessione demaniale fornisce garanzie in termini di prosecuzione di attività in attesa che si concluda la vicenda giudiziale.