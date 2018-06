Il Ministero dell’Economia mette nel mirino il Comune di Albenga: al via ispezioni incentrate in particolare sul personale

Albenga. Ci sono gli anni che intercorrono tra il 2013 e il 2017 nel mirino degli ispettori che saranno inviati ad Albenga dal Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ai primi di luglio.

Gli uomini incaricati dal Ministero, infatti, metteranno in atto alcune ispezioni, pare però non incentrate sugli aspetti amministrativi e di gestione del Comune bensì sugli aspetti tecnico-formali relativi in particolare al personale comunale.

“I controlli riguardano un periodo a cavallo tra la precedente amministrazione e la nostra, come si evince dalla fascia temporale indicata dal Mef, – ha spiegato il sindaco Giorgio Cangiano. – Ma ci tengo a evidenziare che non c’è stato alcun problema oggettivo. Si tratta di ‘semplici’ controlli a campione che vengono attuati nei comuni con cadenze prestabilite: il precedente controllo ad Albenga era avvenuto nel 2003”.

“L’inchiesta, che partirà a luglio, sarà incentrata in particolare sulla situazione del personale comunale. Pertanto siamo a maggior ragione sereni: basti pensare che la nostra amministrazione ha ridotto il numero dei dirigenti in questi anni, con un ovvio contenimento dei costi. Da pare dell’ente comunale ci sarà la massima disponibilità e collaborazione nei confronti degli ispettori ministeriali”, ha concluso il primo cittadino albenganese.