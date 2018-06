Miglio e Mezzo Miglio di Andora: buona la prima

Andora. Si è svolta sabato 16 giugno, in condizioni climatiche ideali, con mare piatto ed uno splendido sole, la prima edizione del Miglio e Mezzo Miglio di Andora, prova di nuoto in mare nel golfo di Andora.

Oltre cento le iscrizioni alla manifestazione molto ben organizzata dal Circolo Nautico Andora con il patrocinio del Comune di Andora e la collaborazione dell’Associazione Bagni Marini Andora, Associazione Nuoto in Mare, Ama Andora, Andora Race. Al traguardo delle due prove, complessivamente, sono 95 i classificati; un po’ meno gli atleti coinvolti, dato che alcuni hanno preso parte ad entrambe le prove.

La manifestazione, che ha preso il via alle ore 11 in perfetto orario presso la spiaggia Bagni Porto, ha registrato nella prova del Mezzo Miglio, 926 metri, la netta vittoria in campo maschile di Alessandro Borgialli in 11’36”, davanti a Vittorio Savona in 13’29” ed Andrea Sironi in 14’17”, mentre in campo femminile c’è stato il successo di Vittoria Bergamini in 13’12”, precedendo Alessandra Biscotti in 14’12” e Santa Pulvirenti in 15’35”.

Nella prova regina, il Miglio Marino, sulla distanza di 1.852 metri, successo in campo maschile di Andrea Filadelli in 23’03”, forte atleta qualificatosi recentemente per i campionati europei sulle lunghe distanze che si svolgeranno a Malta dal 13 al 15 luglio, davanti ad Alessandro Cuttaia in 23’23” e Ludovico Romaniello in 25’51”.

In campo femminile si è ripetuta la fortissima atleta imperiese Vittoria Bergamini in 26’01”, seguita da Anna Filadelli in 26’43” e Lucrezia Sole in 27’24”.

“Siamo molto soddisfatti – afferma Pierangelo Morelli, presidente del Circolo Nautico Andora -. Tutto è andato per il meglio compresa una splendida giornata di sole e mare, questa prima edizione si chiude direi in modo decisamente positivo. Non mi resta che ringraziare i partecipanti, i volontari, gli sponsor, l’amministrazione comunale e tutte le associazioni che hanno fattivamente collaborato e reso possibile la realizzazione della manifestazione. Appuntamento a tutti per il 2019″.

Le classifiche complete.