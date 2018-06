Liguria. Un fronte freddo in transito da nord ovest verso sud est lambirà la nostra regione determinando un calo delle temperature e qualche fenomeno temporalesco. Molte nubi sin dal mattino con qualche rovescio sul settore centrale. Dal primissimo pomeriggio sviluppo di temporali sui rilievi soprattutto del levante con possibilità di locali sconfinamenti lungo le coste. Netto miglioramento dal tardo pomeriggio con schiarite ampie su tutto il territorio.

Secondo le previsioni di Limet, centro meteo ligure, oggi – venerdì 22 giugno – avremo inoltre venti deboli meridionali al mattino, rotazione da est nord est dalla sera con rinforzi sul golfo, e mare poco mosso.

Temperature in calo nei valori massimi. Sulla costa saranno comprese tra 19 e 27 gradi, nell’interno tra 11 e 26.

Sabato 23 giugno nubi basse al mattino nelle aree interne ma in diradamento con il passare delle ore, soleggiato lungo le coste. Venti settentrionali al mattino con rinforzi tra Genova e Savona. Rotazione da Sud Ovest dal pomeriggio. Mare stirato al mattino, poco mosso successivamente. Temperature in calo nelle zone interne, in aumento lungo le coste ma clima secco e ventilato.

Possibile domenica instabile con rovesci e temporali alternati a schiarite anche ampie ma temporanee. Ventilazione inizialmente meridionale in rotazione da nord in giornata.