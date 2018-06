Liguria. Correnti nord-orientali relativamente fresche e secche determineranno condizioni di variabilità sulla nostra regione in un contesto termico più gradevole. Secondo gli esperti del Centro Limet, qualche temporale sarà probabile soprattutto domenica.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, al primo mattino nubi sparse, maggiormente concentrate in mare aperto e sui versanti padani centro-occidentali, senza piogge; più soleggiato il medio ed estremo levante costiero. Nel pomeriggio condizioni di bel tempo quasi ovunque. Nubi cumuliformi in sconfinamento dall’Appennino verso la costa saranno possibili sul genovese e sull’estremo imperiese, senza la minaccia di temporali. In serata bel tempo ovunque.

Venti moderati da nord-est al mattino con rinforzi sui crinali e in mare aperto; progressiva attenuazione del vento in giornata con brezze dominanti sulla Riviera di levante nel pomeriggio. Mare poco mosso o stirato sotto costa, mosso al largo, ma con moto ondoso in progressiva attenuazione.

In lieve calo le temperature minime, massime stazionarie, ma con calo considerevole del tasso di umidità e minore sensazione di afa. Sulla costa minime tra 19 e 22 gradi, massime tra 24 e 27 gradi; all’nterno minime tra 11 e 16 gradi, massime tra 22 e26 gradi.