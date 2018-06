Liguria. L’anticiclone nord africano tenta di riprendere il controllo del Mediterraneo, favorito dal lento allontanamento verso ovest del vortice depressionario che per tutta la settimana ha tenuto in ostaggio il Nord Italia e non solo.

Condizioni dunque di maggiore stabilità atmosferica, anche se la nostra regione rimarrà in balia di flussi meridionali nei bassi strati, carichi di umidità. Questo consentirà un contenimento delle temperature massime che non raggiungeranno valori elevati, ma renderà possibile la formazione di nubi basse marittime, con maggiore tenacia sul settore centrale e nelle ore più fresche della giornata. Questa mattina ci svegliamo con temperature miti sulla costa, comprese tra 17 e 20 gradi, più fresche e variegate nell’entroterra dove si viaggia tra 7 e 16 gradi. Il tasso igrometrico è elevato, ovunque superiore all’80%.

La maccaja sta nascondendo il sole su gran parte della costa, mentre cieli azzurri sovrastano i settori più interni dei versanti padani, le vette montuose e lo spezzino orientale. Con l’alzarsi del sole la nuvolosità bassa tenderà a diradarsi lungo la costa, specie ai lati della regione, dove si faranno largo ampie e calde schiarite.

I venti soffiano debolmente dai quadranti meridionali e rinforzeranno nel pomeriggio, in particolare sui versanti padani centro-occidentali (Marino) a causa della differenza pressoria tra il mar Ligure e la pianura.

Condizioni simili si presenteranno nella giornata di domani con l’aggiunta di qualche nube alta e di qualche locale focolaio instabile in montagna. L’alta pressione avrà comunque vita breve: il vortice depressionario sull’ovest europeo è già pronto ad invertire la rotta e infastidirà non poco l’anticiclone all’inizio della prossima settimana. Vedremo con quali effetti.