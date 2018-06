Liguria. Reduci da un week end di nubi su gran parte del territorio regionale, quest’oggi sperimenteremo un via vai di nuvolosità disorganizzata. Una nuova figura di bassa pressione si avvicina infatti inesorabile al bacino centrale del Mediterraneo.

A risentirne sono le regioni settentrionali del nostro Paese ed ovviamente anche la Liguria reciterà la sua parte in questa nuova dinamica. Ce ne possiamo accorgere già questa mattina attraverso un via vai costante di nuvolosità medio-alta che non reca precipitazioni ma rende il cielo velato. Assieme alle nubi di tipo medio alto abbiamo anche nuvolosità a bassa quota prevalentemente ridossata ai rilievi montuosi.

La temperatura risulta abbastanza gradevole, nonostante l’umidità relativa sia fermamente ancorata su valori elevati e tale resterà anche nei prossimi giorni.

Nel corso della giornata sperimenteremo un rinforzo della ventilazione meridionale con un probabile aumento della nuvolosità entro la serata. Non sono previste precipitazioni significative mentre qualche rovescio o breve temporale potrebbe fare capolino tra lunedì e martedì.