Liguria. Tempi duri per le figure anticicloniche, continuamente ostacolate da impulsi atlantici e depressioni. Durante la giornata odierna infatti, il transito dell’ennesima goccia fredda in quota in spostamento dal Mar Tirreno verso Nord-Est, determinerà sulla nostra Liguria un incremento delle nubi, con maggiori possibilità di rovesci e temporali pomeridiani.

La mattinata si apre all’insegna delle nubi un pò su tutto il territorio; qualche debole pioggia nella notte ha interessato il settore centro-occidentale ma con accumuli scarsi. Tra le province di Savona ed Imperia invece saranno ancora possibili rovesci di moderata intensità, in spostamento da Ovest Verso Est. Altrove nubi alternate a cieli sereni e tempo asciutto.

Le temperature minime risultano stazionarie o in lieve calo rispetto ai valori dei giorni scorsi, comprese tra +17°C / +20°C sulle coste, e fra +10°C / +16°C nell’entroterra e sui versanti padani.

Sarà invece il pomeriggio ad essere determinante, quando il rapido sviluppo di nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi dell’entroterra e lungo la linea pedecollinare, provocherà l’attivazione di diversi temporali su Val Trebbia, Vara, Aveto, Scrivia, Alpi Liguri, con possibilità di locali grandinate e colpi di vento.

Le strutture temporalesche data la direzione delle correnti, potrebbero parzialmente sconfinare verso le zone costiere limitrofe tra savonese orientale, genovesato e Tigullio. Su spezzino, savonese occidentale ed Imperiese invece il pomeriggio trascorrerà tranquillo, con cieli poco nuvolosi senza la minaccia di pioggia.

Con il tramontare del sole cesserà l’attività temporalesca e la serata trascorrerà all’insegna dei cieli poco nuvolosi ovunque. La ventilazione risulterà moderata dai quadranti settentrionali al mattino, in rotazione da Sud-Ovest nel pomeriggio soprattutto in mare aperto. Le condizioni marine tenderanno infatti a peggiorare ed il moto ondoso ad aumentare fino a molto mosso.