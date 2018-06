Liguria. Parte dell’anticiclone delle Azzorre che arriva fino sul nord Italia, supportato da una massa d’aria più calda di origine nord-africana, si contrappone alle ultime infiltrazioni fresche e instabili, eredità della vecchia circolazione depressionaria sul Mar Ionio. Questo determina le condizioni meteo anche sulla Liguria. Vediamo come secondo i previsori di Limet.

Oggi martedì 19 giugno inizialmente sereno; precoce sviluppo di nubi cumuliformi già a metà mattinata su Appennino orientale, Alpi Liguri e lungo le aree interne/subcostiere del medio-levante. Su queste ultime, in particolare, probabile evoluzione ad acquazzoni temporaleschi; fenomeni localmente intensi, seppur di breve durata, tra la val Fontanabuona e la Val Trebbia in sconfinamento verso i rispettivi bacini marittimi. Venti a regime di brezza o calmi. Mare quasi calmo. Temperature massime in calo comprese sulla costa tra 23 e 28 gradi, nell’interno fino a 31.

Domani, mercoledì 20 giugno, situazione invariata; tendenzialmente stabile sulla costa, instabilità pomeridiana più accentuata nelle zone più interne del levante, Alpi Liguri. Mare calmo e zero vento, le temperature stazionarie determineranno condizioni di afa.

Giovedì 21 giugno temporaneamente più stabile nelle zone interne; tendenza ad aumento della nuvolosità dal pomeriggio/sera sul settore centrale costiero; ancora clima afoso.