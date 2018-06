Liguria. Pressione in aumento nei prossimi giorni sulla Liguria. Tuttavia, un flusso di aria umida nei bassi strati manterrà un po’ di nuvolosità bassa specie al mattino e lungo le coste. Non si prevedono precipitazioni.

Al mattino saranno possibili nubi basse più dense sul settore centro-orientale costiero, in misura minore sul resto della costa con belle schiarite su Imperiese e Spezzino; bel tempo sui versanti padani.

Nel corso della giornata progressivo dissolvimento della nuvolosità lungo le coste (permarranno solo brandelli di nubi basse sulle colline retrostanti il Genovese e il Savonese); nelle zone interne qualche nube in più, ma senza la minaccia di pioggia e in dissolvimento in serata.

Venti: Da deboli a moderati da sud, rinforzi sui versanti padani dell’Appennino centro-occidentale nel pomeriggio (Marin Bianco). Mari: Poco mosso o al più mosso.

Temperature: In contenuto aumento le massime

Costa: min 18/20 °C, max 23/26°C

Interno (fondovalle): min 11/14°C, max 21/25°C