Liguria. Persisterà almeno fino a lunedì 2 luglio l’alta pressione che in questi giorni sta interessando l’Italia e sul bacino il Mediterraneo. Sulla Liguria ciò determinerà generali condizioni di tempo soleggiato e con temperature in aumento.

Per quanto riguarda le condizioni odierne, gli esperti del Centro Limet prevedono bel tempo su tutta la regione e per l’intera giornata. Qualche nube bassa sarà probabile al primo mattino tra la costa genovese e savonese, ma in rapido dissolvimento. Pomeriggio nel complesso soleggiato ovunque a parte qualche piccola nube sui rilievi in dissoluzione in serata.

Venti da deboli a moderati da sud; rinforzi sui versanti padani dell’Appennino nel pomeriggio (Marin Bianco). Mare generalmente poco mosso.

Temperature in aumento soprattutto nelle zone interne nel pomeriggio. Sulla costa minime tra 18 e 22 gradi, massime tra 26 e 29 gradi; all’interno minime tra 8 e 16 gradi, massime tra 26 e 31 gradi.