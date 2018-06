Liguria. L’anticiclone delle Azzorre si estende ulteriormente sui paralleli, conquistando anche la nostra penisola. Vanno quindi ad affermarsi condizioni di tempo estivo, con le uniche note instabili in formazione localmente sull’Appennino nelle ore pomeridiane.

Cielo e Fenomeni: Al mattino locali velature o stratificazioni sul centro levante, in allontanamento, altrove sereno. Dalla ore centrali cumuli in Appennino, in grado di produrre qualche rovescio localizzato principalmente su Alpi Marittime, Val Bormida, Val Trebbia e Val D’Aveto. Lato costa transito di alcune velature, sempre in un contesto di bel tempo.

Venti: Settentrionali al mattino, brezze nel pomeriggio sulle coste.

Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: Stazionarie

Costa: min 18/21 °C, max 25/27°C

Interno (fondovalle): min 10/15°C, max 24/30°C