Mese del rifugiato, ancora varie iniziative a Savona

Savona. Il 20 giugno è la “Giornata mondiale del rifugiato”, un’iniziativa internazionale che come sempre avrà una sua declinazione anche sul nostro territorio con un ricco calendario di appuntamenti.

A organizzare e promuovere il “Mese del rifugiato”, col patrocinio di Comune e Provincia di Savona, realtà diocesane come Caritas, fondazione Comunità Servizi (ente gestore per la Provincia e il Comune di Savona del progetto di accoglienza richiedenti asilo Sprar) e Migrantes, ma anche quelle impegnate sul medesimo fronte, come Progettocittà, Arcimedia, Cpia, Korakané senza dimenticare NuovoFilmstudio e Auser. Proprio mercoledì 20 giugno, dalle 9, nell’area sportiva di via delle Trincee torneo di ping pong tra gli studenti del Cpia e quelli degli istituti superiori savonesi.

Quindi due appuntamenti cinematografici in due giovedì successivi, sempre nella sala del NuovoFilmstudio e sempre alle 20.30. Il 21 “Vangelo” del regista Pippo Delbono che sarà presente in sala, mentre il 28 “The immigrant” di Charlie Chaplin musicato dal vivo da Carlo Aonzo e John T. La Barbera. Venerdì 29 giugno nella Città dei Papi “Cronache di ordinario razzismo” a cura dell’associazione Lunaria: dalle 14.30 alle 17.30 evento di formazione indirizzato agli operatori del settore (partecipazione su iscrizione contattando Federico Olivieri: 320.6979057 f.olivieri@comunitaservizi.org) mentre alle 18 presentazione del libro dal medesimo titolo, a seguire aperitivo.

Infine sabato 30 giugno, alle 21, nello spazio Raindogs delle Officine Solimano, “Open orchestra” performance finale del laboratorio musicale e performance teatrale con Korakanè “Ballad of colors dependancy”. Da ricordare poi che nelle serate del 19 e 26 giugno, la società di Cantagalletto proporrà delle cene raccogliendo 2 euro a partecipante da devolvere per progetti in favore dei migranti.