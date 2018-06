Mercato immobiliare, in Liguria il 70% dei liguri vende per reperire soldi

Liguria. Liguri che vendono casa per bisogno di soldi, e la comprano soprattutto per creare una nuova famiglia. Sono i dati che emergono dall’analisi delle compravendite realizzate attraverso le Agenzie Tecnocasa e Tecnorete in Liguria.

L’analisi evidenzia che nel secondo semestre del 2017 il 68,8% degli acquisti ha riguardato l’abitazione principale, il 16,4% la casa ad uso investimento ed il 14,8% la casa vacanza. Rispetto ad un anno fa si registra una leggera diminuzione delle percentuali di acquisto di casa vacanza ed investimento. Il 66,3% degli acquirenti in Liguria ha un’età compresa tra 18 e 54 anni, mentre percentuali più basse si registrano nelle fasce più alte di età.

Nella seconda parte del 2017 nel 74,2% dei casi l’acquisto è stato concluso da coppie e coppie con figli, mentre nel 25,8% dei casi si trattava di single. Rispetto al secondo semestre del 2016 si registra una lieve diminuzione della percentuale di acquisti da parte di single, si passa infatti dal 27,9% all’attuale 25,8%.

Analizzando invece le compravendite dal lato del venditore, nel secondo semestre del 2017 la maggior parte delle persone ha venduto per reperire liquidità (69,6%), seguita da coloro che hanno venduto per migliorare la qualità abitativa (18,4%) ed infine da chi si è trasferito in un altro quartiere oppure in un’altra città (12,0%).