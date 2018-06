Varazze. La Liguria ha colto il nono posto nel Memorial Luigi Pratizzoli di Fidenza, in Emilia, riservato a rappresentative Cadetti di atletica leggera su pista, nel quale si è registrata la vittoria della Lombardia.

Citazione di merito per Marco Zunino (Atletica Varazze), primo nei 300 metri in 35″63, a 51 centesimi dalla migliore prestazione regionale stabilita dall’azzurro Davide Re. In evidenza Andrea Azzarini (Trionfo Ligure), capace di salire sul podio di un 2000 metri molto combattuto: è stato terzo in 5’57”97 nella gara vinta dal laziale Denis Borghesi (5’56”61).

Anabel Vitale (Run Finale Ligure) si è piazzata al quarto posto del lungo con un balzo a 5,31 (+0.8). Quinta nel getto del peso la lanciatrice imperiese Martina Mancuso (11,87).

Di seguito elenchiamo i vincitori e i piazzamenti dei liguri.

Cadetti

80: 1° Yassin Bandaogo (Veneto) 9”10 (0.0); 10° Alessandro Cappelli (Trionfo Ligure) 9”42 (0.0); 23° Andrea Zanellati (Varazze) 9”67 (+0.6); 31° Davide Ebrille (Foce) 9”88 (+0.6).

1000: 1° Marco Laera (Puglia) 2’40”12; 12° Marco Cutrupi (Città di Genova) 2’50”22.

2000: 1° Denis Borghesi (Lazio) 5’56”61; 3° Andrea Azzarini (Trionfo Ligure) 5’57”97.

1200 st: 1° Matteo Carasi (Lombardia) 3’26”12; 10° Abdi Bambi (Don Bosco) 3’36”86.

100 hs: 1° Paolo Gosio (Lombardia) 13”33; 10° Leonardo Musso (Varazze) 11”47 (+1.0).

3 km marcia: 1° Emilio Brigante (Friuli Venezia Giulia) 13’05”21; 14° Alessandro Ciriotti (Città di Genova) 18’14”13.

4×100: 1° Veneto 43”49; 6° Liguria (Zanellati-Zunino-Ebrille-Cappelli) 45”07.

Alto: 1° Edoardo Stronati (Lombardia) 1.90; 8° Habtu Danielli (Alba Docilia) 1.75.

Lungo: 1° Federico Morseletto (Lazio) 6.52 (0.0); 13° Davide Pino (Maurina Imperia) 5.08 (-0.1).

Peso: 1° Andrea Baracco (Piemonte) 16.33; 13° Enrico Fabbri (Athle Team) 11.70.

Martello: 1° Alessandro Feruglio (Friuli Venezia Giulia) 63.85; 10° Federico Andenna (Cus Genova) 37.04.

Giavellotto: 1° Simone Cuciniello (Campania) 63.49; 7° Lorenzo Dellacasa (Cus Genova) 44.18.

Cadette

80: 1ª Giulia De Paoli (Lombardia) 10”08; 29ª Glenda Magalotti (Cus Genova) 10”76 (+0.2); 33ª Elisa Piccardo (Varazze) 10”96 (+0.4); 35ª Alice Teodini (L’Ecole) 11”07 (+0.4).

300: 1ª Zoe Tessarolo (Veneto) 40”37; 7ª Marella Toblini (Foce Sanremo) 42”01.

1000: 1ª Sofia Bonanomi (Lombardia) 3’00”72; 8ª Emma Panettieri (Duferco Spezia) 3’10”27.

2000: 1ª Sofia Terrinoni (Lazio) 6’41”42; 12ª Viola Vernetti (Città di Genova) 7’23”58.

1200 st: 1ª Luna Giovanetti (Trentino) 3’55”37; 13ª Eleonora Achelli (Cus Genova) 4’33”71.

80 hs: 1° Sandra Ferrari (Emilia Romagna) 11”10 (+0.8); 12ª Martina Marrè Brunenghi (Cus Genova) 12”92 (+0.3).

3 km marcia: 1ª Giada Traina (Toscana) 15’00”94; 15ª Giulia Velka Corsolini (Città di Genova) 17’13”21.

4×100: 1ª Lombardia 48”19; 6ª Liguria (Piccardo-Vitale-Magalotti-Toblini) 49”55.

Alto: 1ª Melodie Gai (Piemonte) 1.61; 13ª Francesca Gorlani (Alba Docilia) 1.45.

Lungo: 1ª Alessia Seramondi (Lombardia) 5.48; 4ª Anabel Vitale (Run Finale Ligure) 5.31 (+0.8).

Peso: 1ª Benedetta Benedetti (Lazio) 14.01; 5ª Martina Mancuso (Maurina Imperia) 11.87.

Martello: 1ª Rachele Mori (Toscana) 56.04; 10ª Giulia Rossi (Cus Genova) 28.71.

Giavellotto: 1ª Genet Galli (Emilia Romagna) 45.47; 9ª Karla Mantio Macheda (Ceriale) 31.61

Clicca qui per consultare tutti i risultati della manifestazione.