Celle Ligure. Ieri, mercoledì 6 giugno, si è svolto a Celle Ligure il Meeting Arcobaleno Scuola: un evento con gare di atletica leggera per avvicinare disabilità e sport.

Nell’ambito del meeting c’è stato spazio per “Con i Lions oltre le barriere“, iniziativa organizzata dai quattro Lions Club liguri della zona 3-A del Distretto Lions 108 Ia3, Liguria di ponente e Piemonte occidentale.

Enti promotori ed organizzatori sono stati Comune di Celle Ligure, Comune di Varazze, Asd Centro Atletica Celle Ligure, Asd Atletica Varazze, Asd Atletica Arcobaleno Savona, Fispes e Cip.

Una manifestazione di grande impatto e forte partecipazione: undici i Comuni rappresentati dagli istituti scolastici presenti a questa edizione del Meeting Arcobaleno Scuola, evento collaterale al 30° Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa che avrà luogo presso il medesimo impianto, il centro sportivo Olmo-Ferro di Celle Ligure, martedì 3 luglio.

Oltre 350 alunni ed alunne in gara per un evento che coniuga sempre più formazione e sport, con grande evidenza anche per l’aspetto sociale dell’effettivo inserimento e coinvolgimento anche di persone in difficoltà.

Nell’occasione c’è stato anche modo di scoprire alcuni nuovi talenti per l’atletica leggera e, in tale ambito, citiamo alcuni dei risultati di maggior rilievo.

Tra le Ragazze copertina per Anna Provetto, figlia d’arte (Marco, il papà, è stato tra i mezzofondisti più quotati in Liguria per oltre un decennio) che si è aggiudicata i 600 in 2’00″26.

Tra i Ragazzi sempre sui 600 un altro varazzino in luce: Fabio Frosio si è imposto agevolmente in 1’52″84. Nella categoria Ragazzi hanno trovato modo di emergere anche Giobatta Valle (Arenzano) vittorioso nel vortex con 54,00 metri e l’altro varazzino Dominique Cecchini, primo nel lungo con 4,18 metri.

Tra le Cadette bella vittoria di Gaia Cavina (Cogoleto) nel peso con 8.90 metri. Pregevoli i riscontri di Ilaria Vernazza (Varazze) nel salto in lungo (4,26) e di Giada Bongiovanni (Varazze) nei 600, chiusi in 1’53″47. Sprint sul filo dei centesimi sugli 80 piani: la portacolori di Cairo Grera Brero in 11″06 ha prevalso sulla varazzina Elisa Piccardo seconda in 11″07.

Nelle prove riservate ai Cadetti buon 1,50 nell’alto per il cellese Andrea Camisa. Segnaliamo inoltre l’affermazione di Gabriele Peddi (Varazze) sugli 80 corsi in 10″71 e la rimonta sull’ultimo rettilineo con cui Francesco Gualdi (Varazze) ha avuto la meglio su Gabriele Amos per quanto concerne la gara dei 600.