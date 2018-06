Maxi inchiesta su tangenti e favori in Prefettura: udienza preliminare rinviata a settembre

Savona. Slitta al prossimo 27 settembre la decisione sulle richieste di rinvio a giudizio avanzate dal sostituto procuratore Chiara Venturi nell’ambito dell’inchiesta della squadra mobile di Savona sul presunto sistema di “favori” in cambio di vantaggi economici che aveva coinvolto i due funzionari della Prefettura (finiti in manette nel febbraio del 2017) Andrea Santonastaso e Carlo Della Vecchia, ma anche l’ispettore di polizia Roberto Tesio.

Questa mattina il caso è arrivato in udienza preliminare davanti al gup Francesco Meloni che ha celebrato un’udienza interlocutoria per verificare le eventuali richieste di riti alternativi ed ha anche stralciato le posizioni di due dei venticinque indagati, risultati irreperibili. Ad oggi, oltre a Santonastaso, Della Vecchia e Tesio, restano quindi imputate nella vicenda altre diciannove persone. Tra loro, per ora, in due (Maurizio Liana, accusato di esercizio abusivo della professione medica in relazione ad un intervento di liposuzione, e Lucia Piscopo, che si sarebbe prestata a celebrare un matrimonio fasullo per regolarizzare la posizione di un cittadino straniero irregolare in Italia) hanno chiesto di patteggiare, mentro uno di essere giudicato con il rito abbreviato (Massimo Cannata, figlio della sposa “finta”, che avrebbe partecipato all’organizzazione della cerimonia). Non è da escludere però che la lista delle persone che decideranno di definire la posizione con un rito alternativo si allunghi: oggi in aula il pm Venturi ha nuovamente proposto delle ipotesi di patteggiamento che saranno valutate nei prossimi mesi dai difensori degli imputati.

Santonastaso, che è accusato di corruzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, si è sempre difeso spiegando di non aver mai intascato soldi, ma di essersi limitato a fare dei favori ad alcuni conoscenti. Il funzionario aveva spiegato agli inquirenti che si trattava appunto di favori che faceva a diverse persone, ma senza avere nessun “ritorno” o comunque guadagno e soprattutto senza sapere che qualcuno ricevesse utilità.

In sostanza il viceprefetto ha sempre negato di essere a conoscenza del fatto che in cambio del buon esito di una pratica qualcuno potesse ricevere “regali” o soldi. E’ accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina perché avrebbe dato precisi consigli ed indicazioni ad un cittadino straniero che doveva essere espulso su come sottrarsi ai controlli di polizia e continuare a lavorare in nero, ma anche di sei episodi di corruzione.

Insieme a lui, erano finiti nei guai anche un secondo funzionario della Prefettura, Carlo Della Vecchia e il poliziotto Roberto Tesio. Secondo la tesi degli inquirenti, i pubblici ufficiali abusavano infatti delle loro funzioni per per ottenere vantaggi economici in cambio di alcuni “favori”.

Oltre che per loro, il pm ha chiesto il rinvio a giudizio di tutte le persone (19 in tutto) ritenute “corruttori” perché avrebbero beneficiato dei favori concessi dai pubblici ufficiali in cambio di “regali”. Tra di loro ci sono sia stranieri che commercianti e liberi professionisti, oltre che il sindaco di Magliolo Enrico Lanfranco, in qualità di responsabile di una cooperativa che lavora in un’azienda del territorio, avrebbe cercato di favorire alcune proposte di assunzioni.