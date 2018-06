Maturità di esame

Perchè non provare a consentirsi un “altro” punto di vista?

Senza nessuna pretesa di sistematicità, ma con la massima onestà intellettuale, il curatore, che da sempre ricerca la libertà di pensiero, ogni settimana propone al lettore, partendo da frasi di autori e filosofi, “tracce per itinerari alternativi”. Per quanto sia possibile a chiunque, in quanto figlio del proprio pensiero.

“Il fatto che milioni di persone condividano una stessa forma di malattia mentale non fa che questa gente sia sana”. Se ha ragione, come credo, il mio buon amico Erich Fromm, posso affermare serenamente che sia opportuno verificare se l’esame di maturità così com’è ora impostato conservi ancora una ragion d’essere positiva, come appare evidente alla maggioranza del paese, o se, al contrario, rivesta un ruolo decisamente deleterio. Insomma, sottoponiamo la prova in oggetto alla matura, per usare un gergo studentesco, così da chiarire l’apparente anomalia del titolo.

Intanto va detto che la corretta denominazione è esame di Stato, ciò significa che del candidato si deve verificare non tanto la maturità, oggetto volatile e definibile con ottiche pericolosamente soggettive, quanto la sua attitudine ad essere funzionale al progetto dello Stato. Ma qual è il progetto?

A questo punto mi sembra utile una breve premessa dal sapore vagamente antropologico: credo che ogni società sia qualificabile attraverso mille diversi indicatori ma che, per certo, siano estremamente rilevanti i cosiddetti riti di passaggio. Per rito di passaggio, è più di un secolo che l’etnologia riconosce ed utilizza l’espressione, si intendono quei rituali che segnano momenti decisivi di cambiamento, di transizione sia personali, come la nascita, la pubertà, l’iniziazione al sesso, la morte, ma anche e soprattutto socio – relazionali. In particolare questi ultimi consentono di inserire il singolo all’interno della comunità che ha generato il rito stesso in modo che l’individuo divenga funzionale all’interesse del gruppo.

Ora, l’attuale matura è strutturata in modo tale che risulti pressochè impossibile non promuovere un candidato e l’orientamento futuro esaspera la nichilizzazione dell’esame agganciandolo ancor di più all’attività di alternanza scuola lavoro così da ribadire, nel caso in qualcuno sorgesse il dubbio, che la parola cultura nulla ha più a che vedere con la scuola e l’essere umano, che ognuno è il lavoro che svolge e va apprezzato per la sua capacità di produrre e consumare, per la sua ascesa economica. Potremmo dire, parafrasando Catalano, personaggio dell’entourage di Arbore dedito al pleonasma, meglio ricco e scemo che colto e morto di fame.

A questo punto diviene importante porsi una domanda: che società sarà generata dalla progressiva eliminazione dei riti di passaggio o per diretta cancellazione o svuotandoli di contenuto? Oggi, infatti, la matura è solo un vuoto simulacro del nulla, simile al simulacro per antonomasia, cioè un qualcosa che per acquisire valore non rinvia ad altro che se stesso, mi riferisco al denaro, ieratica unità di misura del presente. Come non accorgersi che abbiamo convinto i nostri giovani che divenire adulti e maturi significhi: lavoro, guadagno, spendo, possiedo.

Solo una conclusiva postilla che eviti facili fraintendimenti: il mio non è un invito a ritornare al passato, al contrario, vuole essere una sommessa sollecitazione ad osservare il presente per comprendere quale futuro stiamo progettando. Ovviamente se fosse quello ciò che desideriamo, ebbene, ognuno è architetto della propria esistenza: ad maiora.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì: clicca qui per leggere tutti gli articoli