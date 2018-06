Mare: immenso, generoso e indifeso

“Stile Savonese” è la rubrica di moda, bellezza e lifestyle di IVG, a cura di Maria Gramaglia. Ogni settimana una passeggiata tra le vetrine dei negozi della nostra provincia, a caccia di novità: un “viaggio” tra le tendenze savonesi a livello di moda, bellezza o arredamento, ma anche tra proposte come gite, corsi o spettacoli a teatro.

Nelle città senza mare… chissà a chi si rivolge la gente per ritrovare il proprio equilibrio… forse alla Luna… (Cit. Banana Yoshimoto)

Qualche giorno fa ho fatto una passeggiata sulla spiaggia per godermi un po’ di quel meraviglioso profumo di mare che mi è così familiare. Era abbastanza presto e la spiaggia era ancora semi deserta.

Il mare, con quel blu intenso che a ogni piccola onda sembrava mi entrasse dentro. O forse ce l’ho proprio dentro. Perché #senzamarenonsostare veramente.

In un mondo senza certezze, dove tutto sembra organizzato o disorganizzato per cambiare tutti i giorni e creare squilibrio, il mare per me rappresenta un punto di riferimento. Lui c’è sempre. Niente e nessuno lo può portare via. Il mare è una presenza costante, che cambia umore e colore, capace sempre di emozionare.

Avete presente le conchiglie, quelle grandi che se le metti vicino alle orecchie senti il suono del mare? Io di quella musica ci vivo! Quella musica è capace di rilassarmi e di darmi quella positività che certi giorni manca. Non c’è niente come il mare. Sedersi sulla sabbia e ammirare l’orizzonte tutte le volte che vogliamo, ammirando la perfezione della natura, regala una sensazione di pace interiore, dà equilibrio, insomma.

Lo dice anche la scienza: l’unione dei profumi sprigionati dal mare, il suono ritmico e dolce delle onde e la sensazione di immensità, è un toccasana per il cervello. Il colore, ad esempio: il blu emette onde elettromagnetiche che regolano le emozioni. L’acqua: siamo fatti di acqua e trascorriamo ben nove mesi in acqua nella pancia della mamma, quindi percepiamo il mare come habitat ideale e di conseguenza ci rilassa, ci infonde sicurezza. Il suono delle onde: influisce a regolare alcuni neurotrasmettitori del sistema centrale che controllano gli impulsi nervosi, quindi ci aiuta a rilassarci e dimenticare lo stress della vita quotidiana.

Quindi il mare è questa immensa bellezza della natura che è praticamente una cura e che mostra anche un lato divertente, oltre a quello psicologico e poetico, attraverso diverse attività sportive, oltre al nuoto, ovviamente: il surf, il windsurf, la vela , lo snorkeling, il kayak, il SUP (ce ne sono sicuramente altre, chiedo perdono per le omissioni). Tutte attività adrenaliniche e rigeneranti che possiamo praticare nel nostro bellissimo mare.

Il mare è di tutti, una risorsa preziosa a livello universale, generosa, che dà senza chiedere nulla in cambio. Ci rilassa, ci da equilibrio, ci diverte e noi cosa facciamo per lui? Lo maltrattiamo, some spesso si fa con chi ci fa del bene.

Ricordiamoci tutti di quanto il nostro mare fa per noi e adottiamo di conseguenza atteggiamenti responsabili e rispettosi, per evitare il peggio.

“Il mare è senza strade. Il mare è senza spiegazioni” (Cit. Alessandro Baricco)

Forse per questo riesce a spiegarci tutto.

