Manutenzione del verde pubblico ad Albenga, pronto a partire il nuovo servizio

Albenga. Prenderà il via domani l’attività del consorzio di imprese che si è aggiudicato la gara d’appalto per la gestione del verde pubblico di Albenga e costituito dal consorzio “Il Cammino” e la cooperativa “Il miglio verde”.

Il cconsigliere con delega al verde pubblico Manlio Boscaglia spiega: “Il servizio riguarderà la cura e il taglio dell’erba dei giardini comunali, delle siepi, delle rotonde, il taglio dell’erba sui marciapiedi e quello dei polloni intorno agli alberi. Contemporaneamente, i dipendenti comunali che durante i tre mesi di attesa necessari per il completamento delle pratiche burocratiche relative al bando di gara e che hanno direttamente svolto questo servizio (molto complicato e vasto con grande impegno ma con inevitabili disagi) potranno dedicarsi ad interventi specifici su aree di competenza comunale come ad esempio i cimiteri”.

Conclude il sindaco Giorgio Cangiano: “L’incarico a ditte che si occuperanno specificatamente del verde pubblico sia del centro città che delle frazioni, dopo il miglioramento della situazione derivante dall’affidamento del servizio della raccolta rifiuti e spazzamento alla Sat, costituisce un ulteriore importante tassello per miglioramento del decoro di una importante città come Albenga. A questo punto il servizio potrà andare a regime, tramite ditte specializzate, e superare quei disagi che in questo periodo si sono verificati.”