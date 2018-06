Varazze. Oltre 200 persone hanno affollato ieri sera i locali del Kursaal Margherita di Varazze partecipando all’iniziativa dell’associazione “Politica per passione” (sezione di Varazze – Gianantonio Cerruti) che ha visto come ospite principale Magdi Allam, già ex direttore del Corriere della Sera, sociologo, scrittore e uomo politico, noto per le posizioni fortemente critiche nei confronti dell’Islam.

Significativa anche la presenza delle forze dell’ordine per garantire al sicurezza ad una personalità che da anni vive costantemente sotto scorta. Durante l’evento, Allam ha presentato il suo nuovo libro “il Corano senza veli”, dove l’autore svolge un’analisi dei passaggi più significativi del libro sacro per più di 1,5 miliardi di persone.

Il giornalista egiziano nella sue relazione, durata più di un’ora e mezza, ha inquadrato storicamente la figura di Maometto e l’ambiente storico culturale in cui si è mosso il profeta islamico.

“Il problema nasce non dai musulmani persone che vanno profondamente rispettate, ma dall’Islam – ha sottolineato Allam – nessuno ha intenzione di convertire nessuno ma dobbiamo anche prendere atto che l’Islam non riconosce pari dignità alle altre religioni e in particolare alle altre religioni monoteiste ed esiste una incompatibilità di fondo tra i valori fondanti della nostra cultura e ciò che comporta ad esempio l’applicazione della Sharia”.

“Esiste un problema serio di coesistenza con l’Islam che non ammette l’uso della ragione e della contestualizzazione nella lettura coranica. Ciò comporta serissimi problemi ad esempio nella questione della parità dei sessi laddove la donna non viene vista in modo paritario” ha aggiunto Allam.

Lo scrittore si è detto anche allarmato di un’autentica invasione demografica, che “nel giro di 30-40 anni potrebbe portare ad un’autentica sostituzione etnica e religiosa in Europa e in Italia”. “La crisi demografica italiana ha come conseguenze un rischio fortissimo per la tenuta dei valori democratici: occorre un forte sostegno alle politiche per la famiglia” ha concluso Allam.

“Una grande presenza di pubblico che ha interagito anche attivamente alla serata e questo non fa altro che renderci entusiasti e vogliosi di continuare quel progetto di crescita per diventare una reale alternativa nel modo di far politica” hanno detto da “Politica per passione”.

Presente alla conferenza il neo sindaco di Alassio e presidente del movimento “Politica per Passione” Marco Melgrati acclamato al suo ingresso per la performance nell’ultima tornata elettorale amministrativa. “Un ringraziamento speciale va a Magdi Allam che ha arricchito il nostro bagaglio culturale andando a colmare ‘vuoti’ su un argomento di attualità e, realmente, poco conosciuto” concludono dal Movimento “Politica per Passione”.