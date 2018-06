Madre e figlia investite da auto sull’Aurelia tra Pietra e Loano

Pietra Ligure. Sono ancora in corso accertamenti da parte della polizia municipale di Pietra Ligure sull’investimento pedonale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla via Aurelia tra Pietra Ligure e Loano. Secondo quanto appreso, intorno alle 12 e 30, una mamma di 45 anni e sua figlia, di 11, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sono state colpite da un’auto, cadendo a terra dopo l’urto della vettura.

Immediato è scattato l’allarme e la chiamata di soccorso con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito e dei militi di Pietra Soccorso, oltre al personale del 118. La viabilità è rimasta bloccata per consentire i soccorsi.

Fortunatamente, stando alle prime ricostruzioni dell’episodio, la vettura stava procedendo a bassa velocità e l’urto non è stato violento. Stando a quanto riferito dai sanitari le condizioni della mamma e della figlia non sono gravi: dopo le prime cure sul posto sono state trasportate per accertamenti all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

I vigili urbani di Pietra Ligure stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’investimento pedonale anche con alcune testimonianze, oltre ai rilievi effettuati sul luogo dei fatti.