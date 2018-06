Luana Bezzi nominata vice commissario provinciale di Fratelli d’Italia

Provincia. La varazzina Luana Bezzi è stata nominata vice commissario provinciale di Fratelli d’Italia ed andrà ad affiancare e coadiuvare l’attuale commissario Pier Paolo Pizzimbone.

“Il crescente consenso unito alle ultime vicissitudini susseguitesi nel panorama politico provinciale – spiegano dal partito – hanno fatto nascere l’esigenza di rinforzare strutturalmente l’organigramma di Fratelli d’Italia”.

L’attuale vice commissario spiega: “Dopo la fiducia ricevuta in sede di candidatura alle politiche e la responsabilità della organizzazione territoriale nel mio paese di FdI, sarà un onore per me mettere la mia esperienza politica, il mio bagaglio culturale e la mia diplomaticita al servizio di un partito che oltre a consolidare i risultati raggiunti si sta enormemente prodigando a farli crescere.”