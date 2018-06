Lollo, uno dei “nonni” del canile di Cairo cerca una casa

Cairo Montenotte. Dieci anni e non sentirli. Lollo, un cagnolino di taglia medio-piccola ha una grande energia e tanta voglia di esplorare il mondo con un compagno umano e per questo dal canile di Cairo lanciano un appello per aiutarlo a trovare la famiglia giusta per lui.

“Lollo è un simpatico nonno di 10 anni, ma non li dimostra affatto. Nonostante fosse stato adottato da cucciolo, per una serie di vicissitudini si è ritrovato in canile in età matura ma la sua vita non può finire qui. Purtroppo tutti cercano i cuccioli e per cani come lui non ci sono molte chance di trovare di nuovo una famiglia che lo accolga per passare insieme ancora molti anni felici. Molti lo considerano un cane anonimo, un invisibile, non essendo né di razza né giovane. Ma Lollo ha ancora molto da dare a chi vorrà dargli una possibilità” spiegano i volontari della Lega Nazionale per la difesa del cane.

“Lollo è un cagnolino molto dinamico e attivo, coccolone ed equilibrato, di taglia medio-piccola. Non va molto d’accordo con gli altri animali, ma con le persone ha un carattere eccezionale. È bravissimo ed educato al guinzaglio, ama fare lunghe passeggiate e andare a caccia di lucertole nonostante non sia più un giovanotto. Infatti è in splendida forma e le sue analisi sono perfette. L’unica cosa che gli manca, a parte un dentino che gli dà un sorriso speciale, è una casa e una famiglia da allietare con la sua simpatia e il suo buon umore. Grazie di cuore a chi aiuterà Lollo a trovare una casa per sempre” concludono dal Canile di Cairo.

E’ castrato e microchippato e verrà affidato con le consuete procedure di preaffido e postaffido. Chiunque voglia vedere oltre la sua età anagrafica e accoglierlo con sé, può contattare il canile LNDC di Cairo Montenotte al 3496458859.