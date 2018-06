Loano. Un successo la presentazione di “Come non darla…vinta” ieri a Loano.

Tutto esaurito in ogni ordine di posti nella cornice del Mamita sul lungomare, la conduttrice televisiva Elena Ballerini ha presentato il suo esordio letterario, pubblicato pochi mesi or sono da Imprimatur, intervistata dai giornalisti Luca Berto e Cristiano Bosco.

di 15 Galleria fotografica La presentazione del primo libro di Elena Ballerini









Nel corso della serata, realizzata in collaborazione con la Libreria Mondadori e con il patrocinio del Comune di Loano, spazio anche per il libro “Proteggimi Ovunque” di Luca Berto e Alessandro Gimelli e per lo Sportello Antiviolenza Artemisia Gentileschi, con l’intervento della presidente Laura Dagnino Basso.