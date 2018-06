Loano ottiene nuovamente il riconoscimento di “Città che Legge”

Loano. Il Comune di Loano ha ottenuto anche per il biennio 2018-2019 il titolo di “Città che Legge”. Il riconoscimento è rilasciato dal circuito del “Centro per il Libro e la Lettura” (Cepell) d’intesa con Anci ed è volto a promuovere e valorizzare le amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di incentivazione alla lettura.

Nei giorni scorsi il “Centro per il Libro e la Lettura” ha pubblicato gli elenchi dei comuni che hanno messo in atto “buone pratiche nell’ambito della promozione della lettura” ed hanno ottenuto la qualifica: Loano è tra questi.

“Dalla lettura dipendono lo sviluppo intellettuale, sociale ed economico delle comunità – spiega il sindaco di Loano Luigi Pignocca – E’ con questo presupposto che la nostra amministrazione comunale, di concerto con le tantissime realtà attive sul territorio, lavora costantemente all’organizzazione di eventi e manifestazioni volte ad incentivare la lettura, specialmente tra i più giovani. La promozione di questa importantissima attività non passa soltanto attraverso le rassegne librarie, gli incontri con gli autori ed il sostegno a progetti editoriali, ma anche garantendo ai cittadini di tutte le età il libero accesso ai libri di biblioteche e librerie e i tanti progetti portati avanti in sinergia con le scuole”.

L’assessore alla cultura, Remo Zaccaria, aggiunge: “L’obiettivo del riconoscimento di ‘Città che Legge’ è quello di riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale della comunità attraverso la diffusione della lettura, ritenuto un valore in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. E’ proprio per cercare di raggiungere questo obiettivo che nei mesi scorsi la nostra amministrazione ha varato il ‘Patto per la Lettura’, che si propone di mettere a sistema il lavoro svolto da Comune, istituzioni scolastiche, associazioni e realtà private della nostra città impegnate direttamente nella promozione della lettura in ogni sua forma”.

L’impegno dell’amministrazione comunale e delle varie associazioni e realtà del territorio coinvolte nel Patto si era concretizzato in “LOA Legge in Ogni Angolo”, la grande manifestazione dedicata alla lettura tenutasi lo scorso 6 maggio con eventi di lettura spontanea in diverse zone della città.

Il nuovo riconoscimento, che bissa quello già ottenuto nel 2017, è la conferma di un lavoro di squadra in costante crescita. L’assessore alla cultura Remo Zaccaria intende dunque ringraziare tutti coloro che hanno creduto nel progetto ed hanno collaborato per il raggiungimento di questo traguardo nell’ambito delle iniziative del “Patto per la lettura”. “Il rinnovo del riconoscimento – dice Remo Zaccaria – è un nuovo punto di partenza per continuare a progettare e lavorare insieme affinché Loano continui a leggere”.