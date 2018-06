Loano, operazione “periferie sicure” nel weekend: controlli a tappeto della municipale

Loano. Anche gli agenti della polizia municipale di Loano hanno preso parte, questo fine-settimana, a “Periferie Sicure”, l’operazione interforze lanciata dal dipartimento della pubblica sicurezza e volta a garantire una maggiore percezione del livello di sicurezza mediante interventi di controllo improntati all’efficienza e alla visibilità sul territorio.

L’operazione, coordinata dalla direzione centrale della polizia criminale e pianificata in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha l’obiettivo di intesificare l’azione delle forze dell’ordine nel contrasto all’illegalità diffusa, specialmente nelle aree periferiche delle città caratterizzate da fenomeni di irregolarità e degrado.

“Periferie Sicure” si è svolta in diverse zone della provincia con l’intervento di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e con la collaborazione della Polizia Locale di alcuni Comuni. Alla polizia locale è stato demandato il compito di effettuare controlli contro l’abusivismo commerciale, verifiche sulle attività commerciali e la dislocazione di posti di controllo in varie aree cittadine.

“Anche se la stagione estiva non è ancora cominciata ufficialmente – spiegano il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l’assessore alla polizia municipale Enrica Rocca – la nostra provincia sta già facendo registrate un intenso afflusso di turisti. In questo contesto è assolutamente necessario potenziare i servizi di

controllo al traffico e rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio al fine di garantire la sicurezza di residenti ed ospiti in ogni momento della giornata. La collaborazione con le altre forze dell’ordine si rivela fondamentale e permette di amplificare gli effetti degli interventi”.

Il comandante della polizia municipale di Loano, Gianluigi Soro, aggiunge: “Un plauso va al personale della polizia locale per le tante iniziative poste in essere e per l’intensità degli interventi effettuati nell’ambito dell’operazione ‘Periferie Sicure’, che si sono aggiunti a quelli ordinari del primo fine settimana estivo della nostra città”.

Venerdì, sabato e domenica scorsi, dunque, dieci pattuglie della polizia municipale di Loano hanno effettuato servizi di controllo del territorio e interventi di natura amministrativa mirati a garantire un maggiore livello di sicurezza.

Durante i tre giorni di “Periferie Sicure” il comando loanese ha predisposto diversi posti di controllo lungo le strade cittadine. Grazie al sistema di lettura targhe (che a Loano conta ben otto postazioni fisse con la possibilità di consultazione “da mobile” da parte delle pattuglie) sono stati controllati oltre 300 veicoli e circa 60 di questi sono stati fermati. Gli agenti hanno elevato 50 multe per mancato rispetto dell’obbligo della cintura di sicurezza, mancata revisione o assenza di copertura assicurativa. Due veicoli sono stati sequestrati.

Sul fronte del commercio ambulante abusivo, gli uomini hanno effettuato il sequestro amministrativo di diversi capi d’abbigliamento. Dal punto di vista dei controlli anti-accattonaggio, gli agenti hanno elevato una sanzione amministrativa nei confronti di una persona sorpresa a chiedere l’elemosina in centro ed hanno effettuato diversi sgomberi. Nel mirino anche la regolarità della sosta dei camper nelle diverse aree della città ed il rispetto dell’ordinanza che, dal 15 giugno, vieta l’occupazione di suolo pubblico da parte dei cantieri edili: in questo caso, gli agenti hanno intimato lo sgombero a due cantieri.