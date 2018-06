Loano non solo mare, giovedi 28 giugno gita al Monte Alpet

Loano. Proseguono le escursioni di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. La destinazione della prossima gita, in programma giovedì 28 giugno, sarà il Monte Alpet.

I partecipanti si ritroveranno alle 7.30 in piazza Valerga. Da qui si dirigeranno in auto verso Savona e poi Torino, fino a raggiungere il casello di Niella Tanaro, dove è fissato il punto di ritrovo intorno alle 8.30- 8.45 circa. Da qui si proseguirà per Torre Mondovì e per San Giacomo di Roburent, da dove inizierà l’escursione a piedi.

Dalla chiesa parrocchiale di San Giacomo si percorre uno stradello che attraversa castagni secolari, faggi e betulle e raggiunge il caratteristico Bosco delle Fate: di qui una mulattiera prende quota gradualmente mantenendosi sempre all’interno del bosco. Si oltrepassano poi le cosidette Sorgenti Groppignano, contornate da alcuni faggi secolari, e si perviene al pianoro dove sorgono le stalle Groppignano, nei pressi delle quali un’attenta cartellonistica sottolinea la valenza architettonica della storica costruzione, caratterizzata dal cosidetto “tetto racchiuso”.

Superati questi storici edifici da poco restaurati si continua sulla mulattiera che sale alla Croce dei Cardini. Da qui il cammino prosegue in salita e si inoltra in una faggeta, sino ad arrivare ad un panoramico e spettacolare crinale dal quale è possibile ammirare tutta la cerchia delle Alpi Piemontesi, dominata dall’alta ed imponente mole del Monviso. Da questo crinale l’itinerario si sviluppa dolcemente tra boschi e prati fino a raggiungere la croce di vetta del Monte Alpet (a 1.610 metri), che per l’occasione sarà trasformata in “sala da pranzo”. Una volta consumato il pranzo, i partecipanti si metteranno sulla via del ritorno, che in parte ricalcherà l’itinerario di salita ed in parte si svilupperà lungo sentieri paralleli che costituivano un tempo l’antica Via dei Cannoni.

La gita avrà una durata di 4 ore e mezza e seguirà un itinerario a semi-anello con un dislivello di 550 metri circa. L’escursione è stata proposta da Mario Delbono, coadiuvato da Paolo Faraboschi e Roberto Martello.

Per la partecipazione alla gita di non soci Cai è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Laura Panicucci (tel. 019.67.23.66, cell. 3497854220).

L’obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.