Loano, attivo il nuovo servizio online di acquisizione dei rapporti di incidente stradale

Loano. E’ attivo da oggi, venerdì 1 giugno, il nuovo servizio online di acquisizione dei rapporti relativi agli incidenti stradali. Il servizio si rende disponibile nella stessa data in cui, presso il comando della polizia locale di Albenga, entra in funzione la Centrale Operativa Unica delle tre polizie municipali di Loano, Finale Ligure ed Albenga.

Il servizio è rivolto sia agli utenti privati che agli utenti professionali (avvocati, agenzie di infortunistica stradale, periti assicurativi delegati dalle compagnie assicuratrici) ed è consultabile all’indirizzo www.incidentistradali.com. Per accedere al portale è necessario registrarsi: per completare la procedura occorre inserire un indirizzo e-mail valido ed una password. I professionisti che già dispongono di credenziali potranno accedere agli atti di tutti i Comuni registrati al portale.

Per l’accesso ai fascicoli di incidenti si dovrà selezionare un Comune dell’associazione (Albenga, Loano e Finale Ligure), indicare la data del sinistro e il numero di targa del veicolo coinvolto per procedere alla richiesta del rapporto e del corredo fotografico del sinistro (lasciando la relativa spunta). Avviata la ricerca il sistema verificherà la presenza dell’incidente nell’archivio e genererà una stringa alfanumerica che identifica in modo esclusivo tale richiesta.

Successivamente è necessario inviare copia di un documento di identità (per i privati) e copia del mandato o delle deleghe (per i professionisti) alla mail dedicata portale dell’Ufficio Unico Infortunistica Stradale ufficioinfortunistica@plrivieradiponente.it indicando sempre la stringa alfanumerica generata dal sistema per poter essere riconosciuti quali parti titolate ad avere quanto richiesto.

Il vantaggio del servizio consiste nella possibilità di acquisire i rapporti di incidenti (qualora se ne abbia la necessità) senza doversi recare agli sportelli degli uffici dell’associazione di polizia locale. Il richiedente verrà avvisato con un messaggio di posta elettronica non appena i documenti saranno pronti per essere scaricati.

Le tariffe per accedere ai servizi sono: 15 euro per la relazione riguardante un incidente stradale; 10 euro per la documentazione fotografica (a prescindere dal numero di fotogrammi).

Per i sinistri avvenuti sul territorio del Comune di Albenga è possibile pagare tramite vaglia postale intestato a “Comune di Albenga – Servizio Tesoreria” presso Banca Carige di Albenga, conco corrente numero 13555172 o tramite bonifico bancario all’Iban IT77W0617549250000001861990.

Per i sinistri avvenuti sul territorio del Comune di Loano è possibile pagare con un versamento sul conto corrente postale numero 13585179 intestato a “Comune di Loano Servizio Tesoreria” o tramite bonifico bancario all’Iban IT55U0845046100000000831469.

Per i sinistri avvenuti sul territorio del Comune di Finale Ligure è possibile pagare con un versamento sul conto corrente numero 276170 intestato a “Comune di Finale Ligure – Servizio Tesoreria” o tramite bonifico bancario all’Iban IT87C0760110600000000276170 indicando come causale la data, la targa del veicolo o in alternativa il numero di protocollo del sinistro.

Per i soli utenti privati è possibile, richiedere copia cartacea del rapporto dell’incidente stradale compilando la richiesta atti di incidente stradale che andrà inviata agli uffici protocollo del Comune interessato oppure inviata all’Ufficio Unico Infortunistica Stradale via mail all’indirizzo ufficioinfortunistica@plrivieradiponente.it. Quando sarà pronta la copia, sarà cura dell’Ufficio contattare telefonicamente l’interessato per il ritiro, previo appuntamento. Il modulo di richiesta dati è reperibile presso ogni comando dell’associazione delle polizie locali di Albenga, Loano e Finale Ligure e sui rispettivi siti internet istituzionali.