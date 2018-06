Loano, anziano muore dopo un volo dal quarto piano: suicidio

Loano. Dopo la tragedia avvenuta questa mattina sulla A6, altro drammatico episodio nella mattinata a Loano: secondo quanto appreso un signore anziano si è lanciato dal quarto piano di una palazzina sulla via Aurelia, cadendo a terra dopo un volo di oltre 10 metri. Per lui non c’è stato nulla da fare ed è deceduto sul colpo: inutili sono stati i tentativi di personale sanitario e 118, che hanno constatato il decesso dell’uomo.

L’episodio si è verificato intorno alle 11 e 30.

Il corpo dell’anziano al suolo è stato visto da numerosi passanti e automobilisti in transito sulla via Aurelia ad un’ora molto trafficata: una scena drammatica, sulla quale sono in corso accertamenti e riscontri da parte dei carabinieri che hanno operato sul posto.

I militari hanno svolto un sopralluogo accurato nell’abitazione e avviato le indagini del caso: stando alle prime informazioni su quanto accaduto pare non ci siano dubbi che si sia trattato di un suicidio. I carabinieri hanno informato la Procura del tragico decesso dell’anziano.