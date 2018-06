Livio Di Tullio nominato presidente di Federconsumatori di Genova e della Liguria

Liguria. E’ Livio Di Tullio il nuovo presidente di Federconsumatori di Genova e della Liguria. La nomina all’uanimità è arrivata oggi, alla presenza del presidente nazionale di Federconsumatori Emilio Viafora.

Dopo il diploma Di Tullio entra in Coop a Savona e ben presto diventa delegato sindacale per la Filcams Cgil. Nel 1990 viene distaccato presso la categoria per seguire il settore di provenienza. A metà degli anni novanta entra a far parte della Fiom Cgil savonese per essere eletto nel 2000 segretario generale della Camera del Lavoro di Savona. In questo ruolo Di Tullio si occuperà di molte vertenze tra cui Piaggio e Ferrania. Nel 2006 verrà nominato dal sindaco del Comune di Savona Federico Berruti prima assessore ai lavori pubblici e poi vice sindaco, carica che manterrà sino al 2016. Terminata questa esperienza politica, Di Tullio rientra in Cgil per occuparsi della Federconsumatori savonese.

A margine dell’elezione di questa mattina il neo presidente ha sottolineato di voler implementare l’attività dell’associazione che tutela i consumatori: “Tra le priorità del mio incarico c’è la volontà di aumentare le presenze di Federconsumatori sul territorio attraverso il coinvolgimento delle strutture del sindacato”. Di Tullio prende il posto di Calogero Pepe al quale va “il ringraziamento di tutta la struttura per il lavoro svolto in questi anni”.