Lista “Lorenzi sindaco”: “Più telecamere e meno piccioni, per garantire sicurezza e decoro urbano”

Carcare. “Sono molti gli ingredienti della nostra ricetta per ridare a Carcare il valore che merita. Carcare è da sempre una città di residenza e di servizi e come tale deve garantire ai propri cittadini e utenti sicurezza e decoro urbano”. La precisazione arriva dalla lista “Lorenzi sindaco” che rimarca come siano necessari interventi atti a “garantire, specie nelle ore notturne, maggiore controllo delle zone ‘a rischio’ attraverso una più efficiente rete di telecamere (funzionanti) e di illuminazione per agevolare il controllo da parte degli organi di Pubblica sicurezza e prevenire atti di teppismo e vandalismo che possono degenerare in situazioni violente”.

“Ai fini della prevenzione è sicuramente da incentivare la collaborazione dei cittadini e degli esercenti, per fornire segnalazioni e informazioni utili. Per quanto concerne nello specifico la ‘cura’ del territorio è essenziale la riqualificazione delle zone di rilievo a vocazione ludico ‒ turistico ‒ sportiva: frazione di Vispa (ex area camper e dintorni), lungo Bormida, zona Gaggioni, parco Bugile, zona alta Paleta; la manutenzione puntale

delle aree verdi, giardini e giochi per i bambini; la sistemazione (anche della segnaletica) dei percorsi pedonali e dei sentieri che attraversano le aree boschive e ‘paesaggistiche’ del territorio” spiegano dalla lista “Lorenzi sindaco”.

“Le novità, in tale ambito, proposte dalla nostra lista sono: la dotazione di sempre‒verde duraturo e fioriture nel periodo primaverile del centro storico; il censimento e la protezione degli alberi di pregio; la messa a dimora di essenze arboree sulla variante Mulino‒Vispa anche per alleggerire l’impatto ambientale della zona industriale; la sistemazione capillare di cestini per i rifiuti e di raccoglitori di mozziconi di sigarette; la creazione di un’area canina. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata per risolvere concretamente il problema dei piccioni che infestano, deturpano e sporcano case e monumenti di Carcare” concludono dalla lista “Lorenzi sindaco”.