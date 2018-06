Loano. Quest’oggi circa 150 studenti dell’istituto Falcone di Loano hanno partecipato ad una lezione di educazione stradale e ad una dimostrazione di guida sicura organizzate dal comando di polizia municipale in collaborazione con il Consorzio Guida Sicura. L’evento, patrocinato dall’assessorato alla polizia municipale del Comune, rientra nell’ambito delle attività di educazione stradale che l’amministrazione porta avanti da anni in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio loanese.

Dopo una lezione in aula a classi unificate condotta dagli agenti della polizia municipale di Loano, i ragazzi del quarto anno si sono spostati in cortile per assistere ad una dimostrazione di guida in situazioni di pericolo: i veicoli, condotti da personale Aci specializzato che da tempo collabora con il comando di polizia municipale, si sono mossi su speciali tappeti in grado di simulare lo stato della strada nelle diverse condizioni meteo (ad esempio pioggia o ghiaccio). Tramite queste dimostrazioni, gli autisti hanno fornito utili informazioni circa l’utilizzo adeguato di freni e volante a seconda delle circostanze.

Lezione di educazione stradale e guida sicura al Falcone di Loano









La manifestazione (che anche quest’anno l’amministrazione comunale ha voluto portare presso l’istituto superiore) fa parte di un “Safety Tour”, un programma di sicurezza stradale itinerante già collaudato a livello nazionale.