Vado Ligure. Una manifestazione in ogni frazione. Ecco l’impegno portato a compimento quest’estate dall’amministrazione di Vado Ligure: un ricco calendario di eventi che, pur vedendo ovviamente centrale il palco nei giardini, riesce a coinvolgere l’intero territorio.

Il programma è stato presentato oggi pomeriggio a Villa Groppallo, al termine della ventesima edizione di “Vado Fiorita” nel corso della quale sono stati premiati i tre “Balconi fioriti” più belli della città e i 19 cittadini che, nel corso dell’anno, hanno “adottato” altrettante aiuole prendendosene cura e rendendo più bella la loro città. L’iniziativa, coordinata dal Centro Iniziativa Donna, ha l’obiettivo di coinvolgere i cittadini facendo sì che curino spontaneamente, con i loro mezzi, degli spazi pubblici. La premiazione è stata preceduta da una “lezione” di composizione floreale a cura della professoressa Anna Maria Rossini.

di 9 Galleria fotografica "Vado fiorita" e presentazione eventi estivi









Poi, come detto, l’amministrazione ha presentato il calendario eventi dell’estate 2018. “Quest’anno abbiamo predisposto una serie di manifestazioni che partono dalla prossima settimana, in concomitanza con le festività di San Giovanni, e arriveranno fino a metà settembre – spiega il vice sindaco Fabio Falco – Con queste manifestazioni cerchiamo di portare un momento di svago un po’ a tutta la cittadinanza: in particolare quest’anno abbiamo pensato di portare una manifestazione in ogni frazione. Il corpo centrale degli eventi sarà nel centro di Vado, sul palco nei giardini; e una fetta importante sarà a Villa Groppallo, dove ci sarà un evento ogni venerdì sera fino a Ferragosto tra presentazione di libri, cabaret e musica”.

Esordio “col botto” grazie ai fuochi pirotecnici il 23 giugno e alla festa patronale di San Giovanni il giorno dopo, con una fiera sui Giardini a mare e un mercatino nelle vie del centro. Da lì prende il via un ricco calendario nel quale spiccano molti spettacoli musicali, la conferma della rassegna di teatro per i ragazzi e quella dei “giovedì di luglio”, il cabaret di Antonio Ornano il 3 agosto e il concorso di bellezza Miss Piazzetta il 5 agosto. In mezzo gli appuntamenti nelle frazioni: a Porto Vado uno spettacolo dell’Accademia Musicale di Finale (11 luglio), in località Griffi il Mago Bunny Show (21 luglio), a Segno il concerto di chitarra e voce di Fulvio Semenza (4 agosto), a San Genesio il concerto della Banda Tziga (16 agosto), a Sant’Ermete il concerto del trio Esposito-Cerruti-Pizzorno (20 agosto), nella Valle di Vado lo spettacolo teatrale della compagnia Teatro Pi Greco (5 settembre).

“Un’estate che quindi coprirà tutti i fine settimana, a partire dal giovedì fino alla domenica – conclude Falco – e in alcune settimane anche le giornate di martedì e mercoledì”.