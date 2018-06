Pietra Ligure si prepara a salutare l’arrivo dell’estate con una settimana densa di eventi e appuntamenti dedicati ai bambini e alle loro famiglie; da domenica 24 giugno a domenica 1 luglio torna “Bimbingioco”, storica rassegna giunta quest’anno alla sua ventesima edizione.

Divertimento, atmosfere incantate, spettacoli mozzafiato, esperienze, luoghi magici, incontri, teatro di strada, narrazioni: sono questi gli ingredienti che trasformeranno le vie e piazze del centro storico di Pietra in un grande palcoscenico che saprà regalare stupore e meraviglia a grandi e piccini.

Foto 2 di 2



Due appuntamenti ogni giorno, alle ore 18.00 e alle ore 21.00: nel tardo pomeriggio suggestivi spettacoli itineranti accompagneranno i bambini per le strade del centro mentre alla sera piazza Vittorio Emanuele II sarà la location ideale per ospitare coinvolgenti rappresentazioni teatrali per i più piccoli.

Anche quest’anno il programma prevede molti appuntamenti diffusi sul territorio: i bambini potranno divertirsi ed al contempo imparare, assistendo alle molte esibizioni che attori e figuranti proporranno per tutti i pomeriggi e le serate della rassegna. I bimbi trasferendosi da un posto all’altro del paese, potranno scoprire il fascino di Pietra, dei suoi carrugi e delle sue caratteristiche piazze, spiegano dal Comune.

La storica rassegna pietrese dedicata ai bambini è organizzata dall’assessorato al turismo del Comune di Pietra Ligure con la direzione artistica di Luca Malvicini della I.so Theatre.

Ecco il programma completo dell’edizione n°20:

Domenica 24 giugno

Guardiamoci negli occhi… dai trampoli – I.so Theatre

Per le vie del centro storico, ore 18.00. Il tema delle “facce” tanto caro a Munari diventa qui un gioco legato agli occhi e alle diverse possibilità del vedere: abituiamoci a guardare il mondo con gli occhi degli altri…”

Il lupo e i 7 capretti – Teatrino dell’erba Matta

Piazza Vittorio Emanuele II, ore 21.00. Spettacolo di attore e pupazzi comico e divertente, ricco di canzoni, momenti esilaranti e poetici.

Lunedì 25 giugno

Gigi e il fiore – Teatro dei mille colori

Per le vie del centro storico, ore 18.00. Gigi, un buffo ed altissimo giardiniere accompagnato da uno splendido bocciolo oltre alle piante ha una grande passione …

Opera delle marionette: San Giorgio e il drago

Piazza Vittorio Emanuele II, ore 21.00. Uno spettacolo di burattini di Mauro Pagan. Tra angeli volanti e scoppi di fuoco la storia del santo soldato.

Martedì 26 giugno

I lunatici – Teatro dei mille colori

Per le vie del centro storico, ore 18.00. I Lunatici…anni ‘70 non sono solo due trampolieri ma un opera d’Arte in movimento

Cappuccetto Rock – Teatro dei mille colori

Piazza Vittorio Emanuele II, ore 21.00. La più famosa e conosciuta fiaba Europea viene presentata con un vestito nuovo,utilizzando come leitmotiv brani che hanno segnato la musica Rock.

Mercoledì 27 giugno

Il gioco dell’arte – Laboratorio Artedo

Piazza Vittorio Emanuele II, ore 18.00. Un laboratorio per tutti … Giocare con l’arte, mescolare musiche , suoni , colori , movimenti

Arlecchino e la strega Rosegaramarri – Con Paolo Papparotto e Cristina Marin

Piazza Vittorio Emanuele II, ore 21.00. Anche le streghe si innamorano, ma quando lo fa la strega Rosegaramarri, allora c’è da aspettarsi solo guai…

Giovedì 28 giugno

Gli irriducibili romantici – Teatro dei mille colori di e con Salvatore Stella

per le vie del centro storico, ore 18.00. Un originale e allo stesso tempo divertente “Duo Rinascimentale” si presenterà per intrattenere tutti con un tocco di stile, magia e fantasia.

Punto e punta – Proscenio Teatro con Mirco Abbruzzetti e Simona Ripari

Piazza Vittorio Emanuele II, ore 21.00. La vera, incredibile e mai prima d’ora raccontata, storia del mondo.

Venerdì 29 giugno

Mani in arte – Laboratorio Artedo

Piazza Vittorio Emanuele II, ore 18.00. L’Arteterapia è un metodo utilizzabile nella ricerca del benessere psicofisico attraverso l’espressione artistica dei pensieri, dei vissuti e delle emozioni.

Claudio e Consuelo dal paese dei balocchi

Piazza Vittorio Emanuele II, ore 21.00. Con Claudio Giri e Consuelo Conterno. Uno spettacolo che ricongiunge circo e teatro, dove la giocoleria diventa elemento narrativo.

Sabato 30 giugno

Circo in pillole – Teatro dei mille colori di e con Salvatore Stella

per le vie del centro storico, ore 18.00. Giocolieri e trampolieri itineranti con animazione di contatto e performance circensi

Fagiolino asino burattino – Teatro del drago

Piazza Vittorio Emanuele II, ore 21.00. Con Mauro Monticelli e Fabio Pignatta. Spettacolo di genere popolare e tradizionale, sia per l’impatto visivo che richiama un decadente circo ottocentesco, sia per la sgangherata struttura scenica e “coreografica” .

Domenica 1 luglio

Gli invasati – Teatro dei mille colori di e con Salvatore Stella

per le vie del centro storico, ore 18.00. Bellissime piante ornamentali nel loro vaso sono pronte a stupire e divertire l’ignaro pubblico.

Peter Pan – Teatrino dell’Erba Matta

Piazza Vittorio Emanuele II, ore 21.00. Una serie di immagini, che si susseguono, accompagnate da un costante tessuto sonoro dove i paesaggi, come in un film degli anni ‘30 si modificano.