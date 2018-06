Leo Pastorino lascia l’Arenzano e si accasa alla Cairese

Savona. La Cairese ufficializza l’arrivo in gialloblù di Leonardo “El Pitu” Pastorino, giocatore offensivo (classe ’96) in grado di poter giostrare in tutti ruoli dell’attacco, molto veloce e bravo nel creare la superiorità numerica nell’uno contro uno.

“Ha delle movenze tecniche, che mi ricordano la ‘farfalla granata’ Gigi Meroni”, ha detto di lui Beppe Maisano, che lo ha allenato nella stagione scorsa nell’Arenzano, dove in trenta presenze ha realizzato sette reti.

Pastorino va a completare un reparto offensivo di primissimo livello, composto da Alessi, Saviozzi, Di Martino, Canaparo e Realini.

Radiomercato parla dell’interessamento della Cairese per l’estremo difensore dell’Alassio, Alberto Moraglio.

Bruno Perlo (ex giocatore di Savona, Latina, Sanremese ed Albenga) è il neo presidente della società ingauna, che nella prossima settimana ufficializzerà l’intero organigramma.

Il Bragno, che saluta l’addio al calcio di Tosques, trova l’accordo con il Vado, assicurandosi il giovane (classe 2000) Mazza e continua a monitorare il mercato per vedere se esistono le possibilità di arrivare a Jack Gandolfo (ex Real Fieschi) su cui punta anche l’Alassio, che vedrebbe bene un suo rientro, a distanza di un anno, nell’organico rivierasco.

La Letimbro potrà contare per la stagione 2018/19 su Bonzo, Ciccaglioni, Odenato, Cappelleti, Lione, mentre si stanno definendo i dettagli anche per la conferma di Andra Cossu.

Ad iniziare la preparazione ci sarà, dopo un anno di assenza per infortunio, anche Alessio Bianchi, ad affiancare Davide Vanara, al centro dell’attacco.

Luca Vario, attaccante (classe ’97) è un nuovo giocatore della Veloce del confermato mister Gerundo.