Lega, sabato 2 giugno gazebo ad Alassio

Alassio. La Lega di Alassio scende in campo per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Enzo Canepa e per portare avanti l’iniziativa nazionale #eleggilotu, per raccogliere firme per proporre l’elezione diretta del Presidente della Repubblica.

Sabato 2 giugno, i militanti della Lega si troveranno dalle 9.30 alle 18.00 in via Torino.

Presso il gazebo saranno presenti anche i candidati della Lega nella lista Canepa Sindaco, Piero Rocca e Simone Rossi.