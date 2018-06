Albenga. E’ concretamente iniziata la prima fase del “Progetto Leuca 2020”. Sabato scorso, un gruppo motivato ha effettuato la manutenzione straordinaria del verde del parco parrocchiale di Leca. Ragazzi, genitori, nonni e semplici simpatizzanti dell’iniziativa si sono prodigati nella potatura delle siepi e nella pulizia della pineta.

Spazio riorganizzato, nuova luce alla pineta permettono di guardare a questa area con una prospettiva… Adesso lo spazio c’è, prima non si vedeva! Il progetto parte dalla volontà di un gruppo di cittadini di Leca e dal sostegno della locale Parrocchia, fulcro della collettività e motore dell’intervento sociale che ne vuole derivare. I promotori sono attivi per reperire fondi e raccogliere proposte per le realizzazioni successive.

Foto 2 di 2



La valorizzazione del verde, il potenziamento dell’accessibilità, la creazione di un’area ludica 100% accessibile, la promozione dell’attività all’aria aperta con il coinvolgimento diretto dei bambini sono gli obbiettivi che “Leuca 2020” si è posto.

“Con la bella stagione e questo spazio a disposizione, lo si vuole collaudare, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Albenga, con il Cinema all’Aperto la sera del 3 luglio. “Leuca 2020” è un progetto al plurale, dove ognuno può dare il proprio contributo”.