Albenga. “Ovviamente le bugie hanno sempre le gambe corte e gli Albenganesi, oramai abituati alle frottole quotidiane di questa Amministrazione, ridono per non piangere”. Inizia così la replica di Ginetta Perrone, consigliere comunale di Forza Italia Albenga, alle dichiarazioni sui lavori di piazza Matteotti.

“Bugiardo ancora una volta il vicesindaco Riccardo Tomatis su piazza Matteotti per due ragioni. Prima di tutto, perché non vuole ammettere ciò che è chiaro a tutti e che noi stessi abbiamo verificato in Soprintendenza a Genova. La verità è che, quando lo scorso anno sono stati abbattuti con ordinanza del Sindaco 11 pini in piazza Matteotti, all’indomani dell’insuccesso collezionato dal Vicesindaco Tomatis nel rifacimento di Via Einaudi, si preferì preservare due esemplari per paura di scontentare completamente il Wwf. In corso d’opera, poi, durante i lavori di Piazza Matteotti incominciati lo scorso 4 maggio, il vicesindaco si è pentito della scelta di aver preservato i due pini e quindi ha provato a contattare la Soprintendenza per farsi autorizzare l’abbattimento, ricevendo però una bella pernacchia genovese” aggiunge Perrone.

Foto 2 di 2



“In secondo luogo, bugiardo il Vicesindaco Tomatis quando dice che ‘i commercianti con i quali mi sono confrontato si sono dichiarati molto soddisfatti’; noi infatti sappiamo a quali esercenti si sia rivolto il nostro ‘Riccardino’ per ricevere il plauso sulle tempistiche di cantierizzazione dei lavori… Ci viene il dubbio sia andato ad autoincensarsi in qualche stazione ferroviaria limitrofa, confondendola per quella di Albenga” conclude il consigliere di Forza Italia.