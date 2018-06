Il centro di atletica leggera di Boissano è pronto e tirato a lucido per il Meeting Giovanile “Community Italian Riviera” dedicato alle categorie Ragazzi e Ragazze che inizia il 2 giugno. Organizzato dall’Atletica Arcobaleno di Savona e dall’Atletica Run Finale Ligure, l’evento si preannuncia molto partecipato che vedrà come interessante prologo la gara di lancio del martello che sarà aperta anche alle categorie assolute per un totale di circa 400 atleti.

La manifestazione proseguirà poi con le altre gara in programma con i 60, 1.000 e 4×100 Ragazzi, seguiti dai Cadetti maschili e femminile che partiranno entrambi con i 300 piani seguiti dagli 80 (femmine) e 100 (maschi) ostacoli, giaveollotto, peso, salto in alto, in lungo e poi la 4×100.

Chiudono gli Allievi con i 110 ostacoli e il lancio del martello aperto agli assoluti.