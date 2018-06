L’assessore Viale: “Grazie a tutti i donatori, gesto di civiltà e generosità”

Liguria. Un appello a tutti i cittadini a compiere un gesto di grande civiltà e generosità, donando il sangue, e un invito a suggellare un patto col donatore affinché doni con continuità. Lo rivolge la vicepresidente e assessore regionale alla sanità Sonia Viale per la giornata mondiale del donatore del sangue che si celebra domani, giovedì 14 giugno.

“Quella di domani è una giornata per ricordare il ruolo del donatore, come parte integrante del sistema sanitario – spiega l’assessore Viale – Un momento anche per promuovere il messaggio che si dona non quando si può, ma quando serve, in quanto la donazione deve essere un impegno continuo nel tempo e non solo legato all’emergenza”.

“Pertanto serve regolamentare il flusso della donazione in modo da evitare picchi. Domani noi ringraziamento il donatore che fa donazioni con continuità e invitiamo anche i giovani ad avvicinarsi alla donazione come cura di sé e degli altri, invitandoli a sugellare un patto nel tempo”.

Tra gli eventi organizzati da Avis nel savonese quello del 14 giugno, proprio a Savona, in piazza Sisto IV per sensibilizzerà e informare sulla donazione del sangue. Appuntamento anche ad Albenga, in occasione della 20° edizione del San Giorgio Sport Show, dal 13 al 17 giugno, dove Avis incontrerà presso il proprio stand i giovani con attività di promozione e sensibilizzazione.