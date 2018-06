Laigueglia, Sasso Del Verme scioglie le riserve: Giancarlo Garassino vice sindaco, Fulvio Ricci assessore

Laigueglia. Giancarlo Garassino vice sindaco e Fulvio Ricci assessore. E’ questa la squadra amministrativa del neo sindaco di Laigueglia Roberto Sasso Del Verme.

Le nomine saranno ufficializzate nel corso del consiglio comunale convocato per il prossimo 27 giugno. In quella sede il primo cittadino assegnerà anche le deleghe ai suoi colleghi di giunta ed ai consiglieri.

Nel nuovo parlamentino cittadino siederanno Fulvio Ricci (che ha ottenuto 112 preferenze personali), Massimiliano Dapolito (73), Fabrizio Montaldo (67), Lino Bersani (66), Giancarlo Garassino (55), Federica Giovinazzo (43) e Fabio Giuliano (36).

La minoranza sarà composta da 2 esponenti della lista “con voi per Laigueglia” oltre, ovviamente, alla candidata sindaco Arduino: si tratta di Enzo Nanini (37 preferenze) e Francesca Desimine (28). Già l’esistenza in sé di una minoranza rappresenta una “novità” per Laigueglia, dove all’ultima tornata la lista guidata da Franco Maglione si era presentata senza avversari.