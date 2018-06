Laigueglia. Un incontro dedicato al tema dell’outdoor. E’ quello organizzato dalla lista civica “Uniti per il Domani” che sostiene la candidatura a sindaco di Roberto Sasso del Verme.

All’appuntamento, che è fissato per giovedì 7 giugno, alle 18, nel Point Elettorale in via Dante n. 61, sarà presente al ciclista Cristiano Salerno, vincitore del “Tour of Japan” nel 2010.

Foto 2 di 2



Inoltre saranno presenti il candidato sindaco Roberto Sasso del Verme e i candidati della lista Uniti per il domani.