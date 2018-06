Laigueglia 2018, al point di “Uniti per il domani” si parla di energie rinnovabili

Laigueglia. Proseguono gli incontri della lista civica “Uniti per il domani” a sostegno del candidato sindaco Roberto Sasso del Verme alle elezioni comunali del 10 giugno a Laigueglia.

Il prossimo appuntamento è in programma lunedì 4 giugno alle 17 presso il point elettorale in via Dante numero 61.

Al centro il tema delle energie rinnovabili con l’esperto Emanuele Ferraloro.