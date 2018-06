Laigueglia 2018, al Bar Albatros la chiusura della campagna elettorale di “Uniti per il Domani”

Laigueglia. Ultimi giorni di campagna elettorale in vista dell’appuntamento alle urne di domenica 10 giugno.

Venerdì 8 giugno alle 20.30 appuntamento al Bar Albatros in piazza Cavour di Laigueglia per la chiusura ufficiale della campagna della lista civica “Uniti per il Domani” a sostegno del candidato sindaco Roberto Sasso del Verme.

Saranno presenti i candidati, per un piccolo rinfresco con accompagnamento musicale.