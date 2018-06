Osiglia. Martedì 19 giugno i partecipanti al 3° enduro di carpfishing “CFI Osiglia”, patrocinato dall’associazione Carp Fishing Italia, sono tornati agli impegni quotidiani dopo essersi sfidati in una endurance di pesca al carpfishing di tre giorni presso il Lago di Osiglia.

Manifestazione completata con successo, dove per il terzo anno consecutivo alcuni tra i migliori angler del nord Italia, nonché grandi amici, si sono sfidati nelle limpide e fresche acque del Lago di Osiglia. Un’iniziativa che vede come primo obiettivo la promulgazione della pesca sportiva quale sviluppo e tutela territoriale, facendo del rispetto per la natura e per il pescato il focus principale.

Foto 3 di 3





La tecnica vede infatti come prima caratteristica il rilascio immediato del pescato dopo le dovute cure quale obiettivo dell’ecosostenibilità di questa disciplina sportiva, ove le acque sono già minacciate da fattori esterni, quali il bracconaggio ittico, fenomeno contro il quale sportivi e istituzioni combattono strenuamente.

La giornata di sabato 16 giugno ha visto la presenza dell’assessore regionale Stefano Mai. Sommariva, presidente della sede periferica di Osiglia dell’associazione nazionale CFI Italia, ed il consigliere Bracco hanno accompagnato Mai in un tour guidato per le sponde del lago, per poterne ammirare la bellezza e verificare l’impegno costante dell’associazione nella risoluzione delle criticità. Durante il tour Mai ha potuto assistere ad alcune splendide catture tra le quali quelle dei veterani De Bernardi e Botto e della giovanissima coppia esordiente composta da Kevin e Alessandro.

Il finale gara, lunedì 18 giugno, durante la premiazione svoltasi presso il Bar Mazut, sempre vicino all’associazione e dal servizio impeccabile, ha visto invece la presenza di Paolo Ghiso, responsabile provinciale della Fipsas, il quale ha personalmente annunciato la classifica dopo un ampio discorso sui progetti futuri. Ghiso e la Fipsas hanno permesso con i loro sforzi di arginare e contrastare il bracconaggio ittico in un strenua lotta per preservare il patrimonio faunistico.

“Ringraziamo per il supporto e per la loro presenza l’assessore Stefano Mai della Regione Liguria, il signor Paolo Ghiso della Fipsas, Carp Fishing Italia, il Bar Mazut per la splendida location ed il servizio, il Bar Imbarcadero per l’assistenza, la sede 257 Carp Fishing Italia” dicono gli organizzatori.