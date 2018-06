La sua padrona non c’è più e il gattone “Mansueto” è rimasto solo: cerca una nuova casa

Savona. Mansueto, come lo hanno chiamato i volontari della Protezione Animali per il suo carattere, è rimasto solo dopo la morte dell’amata padrona ed ora cerca qualcuno che si voglia prendere cura di lui.

“E’ un bel gattone adulto ospitato e curato a proprie spese dalla nostra associazione, dopo la verifica che la defunta non aveva parenti che potessero prendersene cura (in questi casi devono farsene carico per legge i comuni che, a differenze che con i cani, sono tutti inadempienti)” spiegano dall’Enpa di Savona.

I volontari dell’associazione animalista lanciano quindi un appello del cuore per trovargli una famiglia che lo adotti e che non abbia altri gatti, perché Mansueto è positivo a due malattie feline, che non gli impediranno di fare una vita famigliare assolutamente normale: “Bastano i consueti controlli veterinari periodici di tutti gli altri gatti di proprietà”.

Gli interessati lo potranno vedere presso il reparto gatti della sedee dell’Enpa in via Cavour 48 r a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735.