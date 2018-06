La savonese Michela Marenco tra i candidati per l’Accademia del Teatro Italiano 2018

Savona. Il 16 e 17 giugno scorso si è svolta la prima edizione di @FLAG Fita Liguria, acronimo di “Formazione Laboratorio Arti Giovani”. @FLAG è un’esperienza teatrale formativa dedicata ai ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 25 anni regolarmente affiliati alla Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita) della Liguria.

Il laboratorio ha visto la partecipazione di ragazzi provenienti da un capo all’altro della Liguria ed è stato guidato dal professor Graziano Melano, direttore artistico e progettuale della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus – Centro di Produzione Teatrale di Torino, con l’aiuto di Anna Maria Girani, Gigi Gatti, Alessia Mela ed Eugenio Maliscev.

I ragazzi, veri protagonisti di questa esperienza, hanno avuto la possibilità di esplorare in maniera intensa e approfondita i molteplici aspetti della recitazione attraverso momenti didattici, ludici, di condivisione e collaborazione.

Oltre al lavoro di formazione, lo scopo di @FLAG è stato anche quello di selezione. Ogni anno infatti la Fita organizza due eventi formativi dedicati ai giovani iscritti. Il primo è l’Accademia del Teatro Italiano 2018, che quest’anno si svolgerà a Palermo nella settimana dal 2 al 9 settembre nell’ambito della 31esima edizione della Festa del Teatro. Il secondo è ITAF International Theatre Accademy of Fita, scuola permanente delle arti dello spettacolo voluta dalla Fita per qualificare i giovani artisti tesserati attraverso un percorso formativo.

Al termine dei due giorni di laboratorio la commissione, presieduta da Melano, ha individuato in Michela Marenco (Laboratorio Teatrale III Millennio – Savona) e Samuele Finocchiaro (Compagnia Ramaiolo in Scena – Imperia) i due candidati per l’Accademia 2018 e in Ilario Andreoli (Compagnia Pullecenella & C. – La Spezia), Samuele Finocchiaro e Laura Boriassi (Compagnia Quelli che il teatro – La Spezia) i tre candidati che parteciperanno alle selezioni nazionali di ITAF per l’anno 2019.

“@FLAG 2018 è stato il primo evento formativo organizzato da Fita Liguria – spiega Giovanni Cepollini, presidente del comitato regionale Fita – Visto l’esito positivo di questa esperienza ci adopereremo affinché questo non sia il punto di arrivo di una singola esperienza ma diventi il punto di partenza di tante altre attività e iniziative da proporre ai giovani e, perché no, ai ‘diversamente giovani'”.

“Un grande in bocca al lupo ai ragazzi che per primi hanno creduto in questo progetto partecipandovi e che ora si apprestano ad affrontare nuove esperienze, sicuramente stimolanti e arricchenti”, conclude Cepollini.