La Savona Cup 2018 è sulla rampa di lancio

Quasi tutto pronto per la seconda edizione della Savona Cup, torneo dedicato a Lelio Speranza, storico presidente del Coni provinciale di Savona scomparso lo scorso anno. È proprio sui suoi insegnamenti che il Centro Provinciale Libertas Savona si basa e propone un torneo di calcio a 7 aperto a tesserati e non. Anche quest’anno la location sarà Lavagnola, presso il campo Sportivo “Scaletti” di Via Crispi, e prenderà il via sabato 30 giugno. La data della finale è fissata invece per venerdì 13 luglio.

Sono disponibili ancora pochi posti per completare l’organico delle squadre che si sfideranno per la conquista del titolo e delle finali nazionali Libertas, alle quali la kermesse savonese vincitrice del torneo dello scorso anno ha primeggiato sui “rivali” provenienti da tutta Italia.

Per chi volesse aderire alla manifestazione può mettersi in contatto con il responsabile amministrativo del torneo Gabriele Siri (328/5483017) o con il responsabile della segreteria Niccolò Enrile (338/7705498), il termine delle iscrizioni è fissato per il 15 giugno.

Le operazioni del torneo verranno gestite dal comitato organizzativo presieduto dal cav. Roberto Pizzorno, presidente regionale Libertas e Delegato Provinciale Coni, che verrà coadiuvato in primis dal dott. Felicino Vaniglia, responsabile regionale Libertas calcio giovanile e amatoriale, che curerà la parte tecnica e vigilerà sulla regolare applicazione e rispetto del regolamento.

L’estate savonese è già infuocata, non mancate!